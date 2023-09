Janusz Korwin-Mikke. Wiek, wykształcenie, majątek. Kim jest kandydat do Sejmu z listy Konfederacji?

Kim jest Janusz Korwin-Mikke? Oto sylwetka polityka Konfederacji

Janusz Korwin-Mikke urodził się 27 października 1942 roku w Warszawie. To polski polityk , publicysta i brydżysta, z wykształcenia filozof. Poseł na Sejm I i IX kadencji (1991–1993, od 2019), deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (2014–2018). Założył cztery partie i im przewodniczył. Były to kolejno: Unia Polityki Realnej (UPR; 1990–1997, 1999–2002), Wolność i Praworządność (WiP; 2009–2011), Kongres Nowej Prawicy (KNP; 2011–2015), Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN; 2015–2022).

Co ciekawe, jest osobą, która chyba najczęściej kandydowała w wyborach prezydenckich, startował na urząd prezydenta Polski w wyborach w 1995, 2000, 2005, 2010 i 2015.

Ponadto w brydżu Korwin-Mikke osiągnął status mistrza krajowego, należał do kadry narodowej i opublikował kilka książek o tej grze. Angażował się też w organizacje szachowe.

Janusz Korwin-Mikke - wykształcenie, doświadczenie zawodowe

Uczył się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie, w którym w 1959 uzyskał maturę. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i od drugiego roku studiów matematycznych zaczął uczęszczać na zajęcia na drugim kierunku – filozofii – na Wydziale Filozofii i Socjologii tej samej uczelni. W 1964 r. za kolportaż ulotek wzywających do wiecu przeciwko represjom wobec sygnatariuszy Listu 34 został aresztowany. Wówczas Służba Bezpieczeństwa zabrała z uczelni jego dokumenty. Uniemożliwiło mu to dalsze studiowanie matematyki, chociaż do uzyskania absolutorium zabrakło dwóch egzaminów. Otrzymał jednakże drugi indeks i przez kolejne lata zaliczał przedmioty na kierunkach: prawo, socjologia, psychologia i filozofia. W marcu 1968 w związku z udziałem w protestach studenckich został powtórnie aresztowany (przetrzymywany w areszcie do lipca tegoż roku) i relegowany z uczelni. Dzięki wstawiennictwu dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii Klemensa Szaniawskiego odzyskano skonfiskowane przez SB dokumenty studenckie. W rezultacie tych działań mógł wznowić naukę w trybie eksternistycznym. W 1969 uzyskał tytuł zawodowy magistra filozofii. Pozostałych kierunków studiów nie dokończył.

W latach 1969–1974 był pracownikiem naukowym – najpierw w Instytucie Transportu Samochodowego, następnie na Uniwersytecie Warszawskim w Zespole Badań nad Informacją i Techniką Podejmowania Decyzji kierowanym przez Klemensa Szaniawskiego. Po rozwiązaniu zespołu i zwolnieniu wszystkich pracowników przez władze UW nie odwołał się od tej decyzji, co uczynili jego koledzy, którzy dzięki wsparciu ze strony związków zawodowych zostali przywróceni do pracy na uczelni.

W 1990 r. założył tygodnik „Najwyższy CZAS!”, którego wydawcą był do października 2007 i w którym publikował swoje felietony.

W 2000 r. był jednym z dwóch kandydatów na prezesa Polskiego Związku Szachowego, przegrał jednak w głosowaniu ze Stanisławem Łobaziewiczem.

Wystąpił w kilku produkcjach filmowych i telewizyjnych (np. "Tylko strach", "Wtorek", "Nocna zmiana"), nagrał z Krzysztofem Skibą piosenkę „Stop podatki!” a w 2019 roku jako pierwszy polski polityk wziął udział w tzw roaście.

Janusz Korwin Mikke - rodzice, rodzina

Janusz Korwin-Mikke jest jedynym dzieckiem Ryszarda Mikkego (1911–1966) oraz Marii z Rosochackich (1917–1944). Jego ojciec przed wojną był kierownikiem wydziału konstrukcji silników w Państwowych Zakładach Lotniczych. Stryjem Janusza był pułkownik Tadeusz Mikke, który poległ w kampanii wrześniowej. Po śmierci matki podczas powstania warszawskiego jego wychowaniem zajęła się babka (ojciec został po wojnie na rok osadzony w więzieniu), a następnie macocha.

Janusz Korwin-Mikke ma w sumie ośmioro dzieci z czterema kobietami. Wyjaśnijmy kolejno, jak to się ma do liczby ślubów na jego koncie, których też było kilka. Pierwszą żoną Korwin-Mikkego była Ewa Mieczkowska. Polityk wziął z nią ślub w 1965 roku, jako bardzo młody człowiek, miał zaledwie 23 lata. Z tego związku Korwin-Mikke ma dwóch synów: Ryszarda (ur. 1968) i Krzysztofa (ur. 1971). To małżeństwo nie trwało zbyt długo, małżonkowie rozwiedli się w 1973 roku. Drugą żoną polityka była Małgorzata Szmit. Z nią Korwin-Mikke wziął ślub kościelny i doczekał się trójki dzieci: Kacpra (ur. 1974), Jacka (ur. 1977) i Zuzanny (ur. 1982).

Na tym nie koniec, bo z nieformalnego związku polityk ma też córkę Korynnę (ur. 1983). Kilka lat temu, dokładnie w 2016 roku, Janusz Korwin-Mikke wziął trzeci ślub z dużo od siebie młodszą Dominiką. Z tego związku polityk ma dwoje małych dzieci: Nadzieję (ur. 2011) i Karolka (ur. 2013). W tegorocznych ona również spróbuje dostać się do Sejmu.

Ma przyrodnią siostrę Krystynę Korwin-Mikke, tłumaczkę.

Majątek Janusza Korwin-Mikkego

Zgodnie z najnowszym oświadczeniem majątkowym, polityk Konfederacji posiada 27 000 zł przyznane mu w formie pożyczki dla spółki Wolnorynkowy Sp. Z.O.O. Drugie konto wymienione przez Korwina opatrzone jest komentarzem "zajęte przez komornika". Poseł dysponuje również środkami finansowymi w obcej walucie - 24 000 euro.

Janusz Korwin-Mikke jest współwłaścicielem domu o powierzchni 188 m2 oraz działki o powierzchni 694 m2 o rynkowej wartości około 1 000 000 zł. W oświadczeniu zaznaczył, że należy do niego 2 proc. opisanej nieruchomości o przybliżonej wartości 20 000 zł. Wśród innych nieruchomości wymienia także 5 działek - 1,3265 ha (wartość 350 000 zł), działka leśna 24 811 m2 (wartość 4 500 000 zł), 1,0901 ha (wartość 1 000 000 zł), 1563 m2 (wartość 230 000 zł), 1000 m2 (wartość 100 000 zł).

Poseł Korwin-Mikke poinformował, że jest uczestnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Wolnorynkowy". Posiada 40 proc. udziałów o łącznej wartości 2 000 zł. Nie uzyskał z tego tytułu żadnych przychodów/dochodów. Jest członkiem zarządu spółki od 29.12.2014 roku.

Janusz Korwin-Mikke uzyskuje dochód z kilku różnych źródeł. Jego dieta parlamentarna opiewa na kwotę 45 573,04 zł a uposażenie - 150 492,13 zł. Emerytura wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to kolejne 15 886,16 zł. Korwin-Mikke otrzymuje również emeryturę od Parlamentu Europejskiego, która wypłacana jest w euro. Z tytułu tego świadczenia emerytalnego uzyskał 14 780,10 euro. Na oświadczeniu majątkowym zdeklarował również kwoty 5 600 zł (Westa Druk Sp. Z.O.O.), 4 875 zł (3S Media Sp. Z.O.O.) i 1 991,42 zł (Time S.A.).

W oświadczeniu majątkowym kontrowersyjnego polityka nie zabrakło również egzekucji komorniczych. Zajęcie i blokada konta bankowego o wartości 80 000 zł przez dyrektora II oddziału ZUS w Warszawie, egzekucja komornicza z wniosku wierzyciela (należność główna 83 100 zł, odsetki 13 592,09 zł, koszty procesu 9 572 zł, koszty zastępstwa w egzekucji wraz z kosztami egzekucji 1 350 zł oraz opłata egzekucyjna 10 626,50 zł).

