Poseł-milioner Janusz Korwin-Mikke blokuje 14. emeryturę. "Państwo nie jest od pomagania ludziom!"

Sejm wciąż pracuje nad czternastką

W środę Sejm rozpoczął prace nad ustawą o czternastej emeryturze. Dzięki niej najubożsi seniorzy będą dostawali co roku dodatkowe świadczenie w wysokości emerytury minimalnej (osoby z wyższymi świadczeniami dostaną czternastkę okrojoną). To nowe świadczenie nie podoba się posłom Konfederacji, którzy złożyli wniosek o przerwanie prac nad ustawą. Większość, bo 428 posłów zagłosowało przeciwko wnioskowi, więc blokada się nie powiodła i Sejm nadal pracuje nad czternastką.

Sprawdziliśmy, że za przerwaniem prac głosowało 9 polityków, w tym 7 posłów Konfederacji z Januszem Korwin-Mikkem na czele. Polityk ten sam jest emerytem, ale on o pieniądze na utrzymanie martwić się nie musi! Tak, jak inni posłowie dostaje uposażenie i dietę (16 tys. zł), a z jego oświadczenia majątkowego za rok 2021 wynika, że ma aż dwie emerytury: krajową i unijną (w sumie ok. 6500 zł). Polityk posiada nieruchomości o wartości ponad 6 mln zł.

Dlaczego chciał zablokować wypłatę czternastki dla milionów ubogich seniorów? - Przecież to jest jawne przekupstwo. PiS obieca czternastkę, a opozycja, jak wygra wybory, będzie musiała płacić. Rząd PiS powinien dbać o skarb państwa, a nie o to, żeby przekupić ludzi przed wyborami. Od pomagania potrzebującym są prywatne fundacje i organizacje – mówi nam Janusz Korwin-Mikke. Tymczasem posłowie PiS nie mają litości dla polityka Konfederacji. - Jestem daleki od zaglądania komuś do portfela, ale być może wpływ na poglądy posła Korwin-Mikkego ma to, że jemu wsparcie w postaci 14-tki nie jest potrzebne - komentuje nam Filip Kaczyński (36 l.), poseł PiS i wiceszef sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Oni też są przeciwko czternastce: Konrad Berkowicz (39 l.), poseł Konfederacji, Krzysztof Bosak (41 l.), poseł Konfederacji, Grzegorz Braun (56 l.), poseł Konfederacji, Krystian Kamiński (40 l.), poseł Konfederacji, Krzysztof Tuduj (42 l.), poseł Konfederacji, Michał Urbaniak (33 l.) poseł Konfederacji, Paweł Szramka (34 l.), poseł niezrzeszony, Artur Dziambor (41 l.), poseł klubu Wolnościowcy.

