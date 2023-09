Jan Wróbel, Eliza Michalik, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin w "Expressie Biedrzyckiej" oraz Piotr Gliński w "Sednie Sprawy"

"Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy"

W piątek 29 września 2023 roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". O godzinie 9.00 można obejrzeć kolejny już odcinek programu "Express Biedrzyckiej". Program istnieje na naszym redakcyjnym kanale już od dłuższego czasu. W dobie pandemii i lockdownu bił rekordy popularności. "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi w piątek 29 września 2023 roku będą: Jan Wróbel, Eliza Michalik, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego i były wicepremier Polski. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie poruszone zostaną sprawy bieżące. Programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube.

