i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS, Andrzej Lange/SUPER EXPRESS, Marcin Smulczyński/SUPER EXPRESS

"Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy" 13 grudnia

Jan Maria Jackowski i gen. Jarosław Kraszewski gośćmi "Expressu Biedrzyckiej". W "Sednie Sprawy" Tomasz Siemoniak

Jan Maria Jackowski i gen. Jarosław Kraszewski wystąpią we wtorkowym (13.12.22) wydaniu "Expressu Biedrzyckiej". Start programu o godz. 9 na naszym kanale na You Tube. Z kolei u Jacka Prusinowskiego w Sednie Sprawy gościem będzie Tomasz Siemoniak. Zapraszamy do oglądania i aktywnego komentowania w trakcie transmisji internetowych.