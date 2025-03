Jakim prezydentem byłby Sławomir Mentzen? Chce dwóch rewolucji

- Poprzedni prezydenci zwoływali Radę Gabinetową po 2-3 razy na kadencję, co jest pewnym nieporozumieniem. rada Gabinetowa polega na tym, że prezydent może zaprosić do siebie członków rządu i omawiać z nimi ważne sprawy. On prowadzi to spotkanie, udziela głosu, odbiera głos. Ja będę regularnie, może nawet co tydzień zwoływał Radę Gabinetową i będę po kolei każdego ministra przepytywał z tego, nad czym w tej chwili jego ministerstwo pracuje - powiedział.