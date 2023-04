i Autor: KPP Bełchatów

Można się zaskoczyć!

Jak sprawdzić, ile masz punktów karnych? To prostsze, niż myślisz

Jak sprawdzić, ile masz punktów karnych? To pytanie często zadają sobie kierowcy niezależnie od swojego stażu za kierownicą. Zapamiętanie, ile ma się punktów karnych może przysparzać trudności zwłaszcza, że te co jakiś czas się anulują. Sposób, by być na bieżąco, jest bardzo prosty!