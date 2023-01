Jak Andrzej Duda radzi sobie w Davos? Ekspert ocenił prezydenta

Andrzej Duda jest bardzo aktywny w Szwajcarii. Cały czas bierze udział w panelach, odpowiada na pytania dziennikarzy i rozmawia z zagranicznymi politykami. Uwagę przykuła jego rozmowa z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem (65 l.). Ekspert pochwalił naszego prezydenta za silna, pewną siebie postawę, choć jego palce mogły zdradzać zestresowanie. Mimo to wypadł znakomicie! Z kolei podczas wystąpień przy mównicy Andrzej Duda zaprezentował się nieco inaczej. - Prezydent oparł ciężar ciała na prawej, słabszej nodze. To postawa pokazująca delikatne podejście do sprawy. Pochylenie głowy ma wywrzeć na odbiorcach przekonanie o sympatyczności, tak jak ułożenie rąk na mównicy – ocenił Maurycy Seweryn dla nas. Według speca od mowy ciała prezydent RP pokazuje bardzo podobny poziom do wystąpień na rodzimym podwórku. - U nas jest bardzo pewny siebie. Postawy obronne, lekkie wycofanie pokazują, że może nie czuć się do końca komfortowo – tłumaczy nam. Nie da się zaprzeczyć, że Andrzej Duda daje z siebie wszystko, by wypaść nie tylko profesjonalnie, ale także sympatycznie! Oby tak dalej.

