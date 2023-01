Janusz Kowalski zaatakował prezydenta Dudę! Wytyka mu błędy

Morawiecki: przekazanie przez Niemcy czołgów to kwestia wagi krytycznej

Janusz Kowalski uważa, że przyjęcie przez Sejm ustawy o to nie przegrana Solidarnej Polski, tylko Polski. - Mam nadzieję, że prezydent Duda będzie bronił konstytucji - powiedział polityk Solidarnej Polski. Potem wytknął mu błędy przy wetowaniu ustaw przygotowanych przez resort Zbigniewa Ziobry. Kowalski - Prezydent Duda powinien przyznać, że błędem były weta do ustaw sądowych - podkreślił Kowalski na antenie RMF FM. - Andrzej Duda najpierw mówi o tym, że nikt nie będzie nam pisał ustaw w obcych językach, a potem za plecami ministra sprawiedliwości negocjuje z Brukselą ustawę o Sądzie Najwyższym - dodał wiceminister rolnictwa.

Janusz Kowalski nie byłby sobą, gdyby nie pochwalił także działań ministra sprawiedliwości. Jego zdaniem Zbigniew Ziobro jest jednym politykiem Zjednoczonej Prawicy, który przewidział zagrożenie ze strony Brukseli. - Szkoda, że Solidarna Polska nie opowiada w Brukseli za politykę europejską. Gdyby do mojego gabinetu wszedł jakiś eurokrata, to bym go wyrzucił - wypalił Kowalski.