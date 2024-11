Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Jak Amerykanie odbierają wygraną Trumpa? Nasz wysłannik komentuje

W czasie środowego "Expressu Biedrzyckiej" nasz wysłannik w USA, Sergiusz Zgrzebski komentował pierwsze wrażenia dotyczące wygranej Donalda Trumpa w wyborach. - Już raz w historii widzieliśmy, że to się odwróciło, droga Harris do zwycięstwa jest dość wąska - mówił. Zapraszamy do obejrzenia całej relacji.