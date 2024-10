Hołownia wystartuje na prezydenta? Petru przewiduje

Tusk ostro do prezydenta Dudy! "Prosiłem, tłumaczyłem - wszystko jak krew w piach". Ten szybko zareagował

Przed nami wybory prezydenckie, a partie coraz bardziej przygotowują się do kampanii. Wydaje się, że to już kwestia czasu, kiedy zaprezentowana zostanie reszta kandydatów. Przesądzony jest start Sławomira Mentzena z Konfederacji i całkiem prawdopodobne, że politykiem, który stanie do walki o Pałac Prezydencki będzie również Karol Nawrocki, który ma wystartować jako kandydat Konfederacji. Mówi się również o kandydaturze Rafała Trzaskowskiego oraz o tym, że po raz kolejny o prezydenturę może powalczyć Szymon Hołownia. Ciekawą opinię na ten temat przedstawił Ryszard Petru.

- Jestem przekonany na 99,8%, że wystartuje. Ale to nie wynika z rozmów, tylko po prostu widzę to oczyma. Widzę to, obserwuję rzeczywistość. Uważam że wystartuje, jest osobą bardziej konserwatywną niż kandydat PO i ma taką naturalną umiejętność komunikacji z mniejszymi miejscowościami i że tak powiem zbiorowiskami i dlatego ma szanse na całkiem dobry wynik - mówił w czwartkowy poranek Ryszard Petru w TVN24.

Hołownia wystartuje na prezydenta?

Szymon Hołownia w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że jeszcze nie podjął decyzji co swojego startu w wyborach prezydenckich. Jak wyjaśnił, sytuacja w Polsce jest niezwykle dynamiczna i na ten moment ciężko jeszcze zdecydować o swoim starcie. - Wtedy podejmuje się decyzję, kiedy wiadomo czego chcą ludzie, jakie jest otoczenie, jaka jest sytuacja. A ona w Polsce zmienia się dzisiaj jak w kalejdoskopie, proszę zobaczyć, że co tydzień mamy zupełnie inne problemy, inne afery, co tydzień zupełnie inne rzeczy w Sejmie - powiedział lider Polski 2050.

Jak przyznał polityk, jego decyzję ws. startu w wyborach powinniśmy poznać maksymalnie do początku grudnia.

