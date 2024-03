Hołownia wpadnie w popłoch! Ostry głos z koalicji

Do wyborów Lewica szła z jasnym przekazem dotyczącym przerywania ciąży. Tuż po tym, gdy zebrał się nowo wybrany Sejm, złożono projekt, który liberalizuje przepisy dotyczące aborcji. Podobnie zrobiła również Koalicja Obywatelska, z kolei Trzecia Droga chciałaby powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego, a potem rozpisania referendum w tej sprawie. Co na to jeden z koalicjantów, czyli Lewica? Dziś w programie "Graffiti" stanowczo o takim pomyśle mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Zabawy w referendum to jest wydłużanie całego procesu, to jest kłotnia o to, jak ma być sformułowanie pytanie, to są dywagacje czy referendum będzie wiążące, czy niewiążące […]. To jest kolejny raz zasłona dymna po to, żeby nie zmieniło się nic - oceniła. Przyznała również, że przez ostatnie kilka lat, wiele się w Polsce zmieniło.

- Przede wszystkim zmieniły się nastroje społeczne, świadomość społeczna i wiedza, także klasy politycznej, na temat tego, czego oczekują Polki i Polacy. I jest absolutnie jasne, że Polki i Polacy oczekują liberalizacji, oczekują legalnej, bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia ciąży - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej w programie w Polsat News.

.@marcinfijolek: Czy czeka nas koalicyjna awantura o aborcję? @AgaBak: Możemy jej uniknąć, przyjmując ustawy. Referendum, które postuluje Trzecia Droga, to zasłona dymna. Wybory to okazja, by pokazać czerwoną kartkę tym, którzy przed 15/10 mieli usta pełne frazesów w tej sprawie pic.twitter.com/tjv2GDe44C— Graffiti_PN (@Graffiti_PN) March 1, 2024

