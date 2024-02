Hołownia ukarze 7 polityków PiS!? „To jest najwyższa kara, jaką zaproponuje”

Wiadomo, co czeka Zbigniewa Ziobrę. Niewesołe informacje

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia domaga się kary dla 7 polityków Prawa i Sprawiedliwości - Jana Dziedziczaka, Edwarda Siarki, Antoniego Macierewicza, Jacka Boguckiego, Małgorzaty Gosiewskiej, Jerzego Polaczka i Katarzyny Sójki. Chodzi o awanturę, jaka miała miejsce 7 lutego, kiedy ułaskawieni przez prezydenta Dudę byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali bezskutecznie dostać się do Sejmu. Decyzją Szymona Hołowni posłowie Kamiński i Wąsik utracili swoje mandaty i tym samym wstęp do salę plenarną. W konsekwencji doszło wówczas do szarpaniny polityków PiS ze Strażą Marszałkowską.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane w formie wideo, a teraz przyjrzy się mu Prezydium Sejmu. Szymon Hołownia zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec uczestników zdarzenia. Rozpatrzy tę sprawę wraz z innymi wicemarszałkami i na podstawie nagrania prezydium zdecyduje o odpowiednim wymiarze kary dla polityków.

– Marszałek Sejmu może stwierdzić, że poseł pozostający na terenie kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył pokój lub porządek. W mojej ocenie do takiego naruszenia doszło. Stwierdzę to jeszcze raz przed Prezydium Sejmu i Prezydium Sejmu podejmie decyzję w sprawie wysokości kar finansowych, które na tych siedmioro posłów zostaną nałożone. Ja osobiście będę rekomendował prezydium nałożenie maksymalnej możliwej kary, jaką przewiduje kolejny artykuł regulaminu Sejmu. Jest to pozbawienie posła na okres trzech miesięcy połowy uposażenia albo całości diety poselskiej – oświadczył Szymon Hołownia i zaznaczył, że będzie na prezydium rekomendował i głosował za tym, żeby pozbawić wszystkich siedmioro uczestników zdarzenia diety poselskiej na okres trzech miesięcy.

– Zobaczymy, jaka decyzję w tej sprawie podejmie prezydium ono również zapozna się z materiałem video zabezpieczonym przez straż marszałkowską. Część tego materiału pewnie zostanie państwu udostępniona. To jest najwyższa kara, jaką zaproponuje, jaką może wymierzyć prezydium Sejmu posłowi, który zachowuje się w sposób niewłaściwy. Chcę powiedzieć bardzo jasno, ta kary muszą być przykładne, muszą być surowe – dodał marszałek Sejmu. Jego zdaniem „muszą one pełnić funkcję odstraszającą” żeby nigdy nikomu nie przeszło na myśl, żeby szarpać, popychać czy „naruszać nietykalność cielesną” strażnika marszałkowskiego. Jak przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia, decyzja w sprawie kar dla uczestników zdarzenia zapadnie na Prezydium Sejmu, ale oświadczył, że „z tej dokumentacji wideo wynika, że to miało miejsce – popychanie straży”.