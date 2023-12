Hołownia odpowiedział Dudzie. Pałac Prezydencki reaguje

Politycy PiS weszli do Polskiego Radia. Co usłyszeli od prezesa?

Marszałek Szymon Hołownia poinformował, że wraz z wpłynięciem do Sejmu wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenia ustawy z 21 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (tzw. ustawa okołobudżetowa) Andrzej Duda skierował do Sejmu nowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, na rok 2024. - Informuję, że oba dokumenty zostały skierowane do wstępnego opiniowania przez służby prawne Sejmu. Po zakończeniu tej procedury, najpewniej jeszcze dziś, zostaną im nadane numery druków sejmowych" - przekazał w oświadczeniu Hołownia. "Prezydencki projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji oraz przesłany Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, celem przedstawienia stanowiska rządu. Prezydenckie weto zostanie rozpatrzone przez Sejm - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zadeklarował również, że parlament zajmie się decyzją prezydenta na posiedzeniu, które odbędzie się 10-11 stycznia. Tym samym nie przychylił się do prośby głowy państwa, by zwołać wcześniejsze posiedzenie.

Ta decyzja nie przypadła do gustu Pałacowi Prezydenckiemu. - Teraz decyzja leży po stronie nowej większości - czy faktycznie chodziło o to, żeby cicho przed świętami przeprowadzić kwestię finansowania mediów, czy faktycznie chodzi o przepisy wykonawcze do podwyżek dla nauczycieli. A należy podkreślić, że ta druga sprawa znalazła się w ustawie budżetowej, która jest procedowana - stwierdziła Małgorzata Paprocka w rozmowie z portalem Interia.pl.

Awantura przed gmachem TVP