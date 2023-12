Hołownia reaguje na weto Dudy i jego projekt! Co na to nauczyciele?

co na to Hołownia?

Co z pieniędzmi dla TVP?

To już koniec kariery Kurskiego w Banku Światowym. Słowa ministra finansów nie pozostawiają żadnych wątpliwości

Tusk ściąga Kurskiego do Warszawy

Andrzej Duda tuż przed świętami zdecydował się zablokować ustawę okołobudżetową rządu Donalda Tuska. Tym samym m.in. podwyżki dla nauczycieli stanęły pod znakiem zapytania. Prezydent jednocześnie zapewnił, że tuż po świętach złoży swój projekt podwyżek, podkreślając, że nie zgadza się tylko na przekazanie 3 miliardów złotych dla Telewizji Polskiej. Grażyna Ignaczak-Bandych w środę rano poinformowała, że przedstawiciel kancelarii właśnie składa w Sejmie prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli, ale bez 3 mld zł na nielegalnie przejętą telewizję publiczną.

Zobacz: Wojna o TVP. Michał Adamczyk nowym prezesem?! Wydał już oświadczenie, mocne słowa

W wydanym oświadczeniu Szymon Hołownia potwierdził w środę, że "do Sejmu wpłynął wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy o ponowne rozpatrzenia ustawy z 21 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (tzw. ustawa okołobudżetowa)". - Dziś do Sejmu wpłynął wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy o ponowne rozpatrzenie ustawy z 21 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (tzw. ustawa okołobudżetowa). Równocześnie Prezydent RP skierował do Sejmu nowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, na rok 2024 - napisał marszałek w oświadczeniu.

Jak się jednak okazuje, nie planuje on raczej zwoływać dodatkowego posiedzenia Sejmu! - Informuję, że oba dokumenty zostały skierowane do wstępnego opiniowania przez służby prawne Sejmu. Po zakończeniu tej procedury, najpewniej jeszcze dziś, zostaną im nadane numery druków sejmowych. Prezydencki projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji oraz przesłany Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, celem przedstawienia stanowiska rządu. Prezydenckie weto zostanie rozpatrzone przez Sejm. Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem przyjętym przez wszystkie siły polityczne. Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się zatem w dniach 10-11 stycznia 2024 r. - czytamy.

Oświadczenie marszałka Sejmu Szymona HołowniDziś do Sejmu wpłynął wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy o ponowne rozpatrzenie ustawy z 21 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (tzw. ustawa okołobudżetowa). Równocześnie… pic.twitter.com/dct5jyg0jc— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) December 27, 2023

W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak mieszka Szymon Hołownia

Express Biedrzyckiej - Władysław Kosiniak-Kamysz: Weto to zdrada narodowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.