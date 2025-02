Hołownia o poparciu dla Mentzena. "Konfederacja na razie ma miesiąc miodowy"

Hołownia o zakończeniu wojny na Ukrainie

Marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta Szymon Hołownia mówił w "Kropce nad i" w TVN24 powiedział - " Prezydent Trump w kampanii wyborczej mówił, że zakończy tę wojnę w 24 godziny. Po wygranej mówił, że w pół roku. Teraz kreśli perspektywę kilku tygodni - wskazywał. - Ja nie jestem przekonany, że prezydent Trump ma w głowie plan zakończenia tej wojny. Na razie mam wrażenie, (że) będzie pewnie mowa o jakimś rozejmie, czy o jakimś podejściu pod zawieszenie broni, ale do pokoju to chyba jeszcze daleko - dodał.Hołownia odniósł się też do słów Trumpa, który nazwał Wołodymyra Zełenskiego "dyktatorem bez wyborów". Według Hołowni - "nikt, kto był w Buczy i w Irpieniu, nie może mówić takich rzeczy jak to, że Ukraina sprowokowała Rosję albo że Zełenski jest dyktatorem".

Jednocześnie ocenił, że "my naprawdę dzisiaj nie wiemy, jakie będzie stanowisko Stanów Zjednoczonych, bo ja nie jestem pewien, czy Stany Zjednoczone to do końca wiedzą". - Czy nie grają po prostu różnych kart, żeby zobaczyć, co im na koniec wyjdzie - dodał.

Sejm zamknięty dla AfD

Ta skrajnie prawicowa i populistyczna partia uzyskała drugi najlepszy wynik w niedzielnych wyborach do Bundestagu. Według Hołowni "AfD to są ci Niemcy, którzy najchętniej sprzedaliby nas ruskim". - Jeżeli ktoś mówi takie rzeczy, które mroziły nam krew w żyłach jeszcze 10, 15, 20 lat temu i ma kolegów tutaj w Polsce, w Konfederacji, którzy tworzą z nimi sojusze w Europie, to ja mam prawo jasno powiedzieć: nie na mojej zmianie.

" -Dopóki jestem marszałkiem Sejmu, żadnych oficjalnych kontaktów, delegacji, ani tym podobnych spotkań z udziałem AFD nie będzie" - zaznaczył.

Miesiąc miodowy Konfederacji

Na uwagę, że to Mentzen ma wyższe poparcie w sondażach niż Hołownia, lider Polski 2050 ocenił, że "na razie". - Trzy miesiące przed wyborami w 2023 roku było dokładnie tak samo, a w Konfederacji strzelały korki od szampana i konfetti, bo właśnie tworzyli rząd. A jak to się skończyło w październiku, pamiętamy. Konfederacja na razie ma miesiąc miodowy. Miesiąc miodowy trwa miesiąc - mówił. - Czego chcą ludzie, którzy idą za Mentzenem? Chcą jakiejś zmiany. Ale jeżeli pokaże się ludziom, na co to jest zmiana, którą proponuje Mentzen, to jestem absolutnie przekonany, że tego wyniku nie utrzyma.

