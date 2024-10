Hołownia: nie jestem jakimś zakapiorem antypisowskim

Hołownia o PiS

Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia przyjechał z wizytą do Kraśnika. Podczas spotkania opowiedział o bieżącej sytuacji politycznej, o tym, co udało się zrealizować koalicyjnemu rządowi i Polsce 2050, a co jeszcze pozostało w planach. Szymon Hołownia podczas swojej wizyty w Kraśniku powiedział jasno: – Ja nie jestem jakimś zakapiorem antypisowskim, ja naprawdę pracuję i z opozycją i z rządem, oczywiście, że jestem po stronie rządowej, a nie po opozycyjnej, ale nie zobaczycie mnie, jak w emocjach, ze śliną na twarzy biegam i tropię pisowców i robię różne inne rzeczy, bo ja nie mam takiej natury, a poza tym lubię ludzi.

Szymon Hołownia jednak nie pozostawił na politykach PiS suchej nitki. – Natomiast jak się przyjrzy temu, co miało miejsce przez te ostatnie lata, słuchajcie, nie było takiej kwoty, po którą niektórzy z tamtej strony by się nie schylili – stwierdził podczas swojej rozmowy z mieszkańcami Kraśnika.

