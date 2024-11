Hołownia: Musimy zjednoczyć się pod biało-czerwoną flagą. "Chcę być niezależnym kandydatem i prezydentem"

Hołownia: "Chcę być prezydentem ludzi, a nie partii politycznych"

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia ogłosił w środę, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich w 2025 roku. O decyzji poinformował na spotkaniu z mieszkańcami w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim.

"W styczniu przyszłego roku będę kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Zdecydowałem się kandydować i zdecydowałem się powiedzieć wam o tym tutaj - w Jędrzejowie" - powiedział Hołownia. "Zasługujemy na więcej" - podkreślał polityk, mówił że tylko "niezależny prezydent może w obecnym systemie politycznym wymusic współpracę pomiędzy partiami i pokazać, że taka współpracy jest gotowy"- mówił Hołownia.

Jak dodał "wszedłem na polityczną drogę, żeby posklejać Polskę - zapewniał marszałek Hołownia. "Musimy znaleźć ludzi, którzy Polskę PIS-u i Polskę PO zaprosi do rozmów" - stwierdził.

"Biało - czerwona sprawia ze stajemy na baczność że czujemy wspolnotę bez względu na opcję polityczną. Dlatego ten symbol" - dodał polityk. I jednocześnie jak stwierdził "chce pokornie prosić żebyście pozwolili mi ubiegać się o stanowisko prezydenta, chcę być niezależnym kandydatem" - podkreślał Hołownia.

Jak wyjaśniał niezależność to "móc słuchać siebie, swoich własnych przekonań, ale również słuchać ludzi. Chcę być prezydentem ludzi a nie partii politycznych".

"Powie ktoś, no dobrze, no ale jak niezależnym, skoro masz człowieku partię polityczną, jesteś w tej grze, jesteś na scenie. Tak, stworzyłem wspaniały ruch, Polskę 2050, z tymi wspaniałymi ludźmi, którzy tutaj dzisiaj są. Ale jestem i będę niezależny, bo ani nie mam, ani nie będę miał żadnego premiera, który zadzwoni do mnie, jak będę prezydentem i będzie mi mówił, co mam robić" - zapewnił marszałek Sejmu.

"Nie będę miał żadnego przewodniczącego, który zadzwoni do mnie i powie: jesteś prezydentem nominowanym i wybranym przez partię, w związku z powyższym rób to i to. To jest niezależność. Móc słuchać siebie, swoich własnych przekonań, ale też móc w związku z tym w wolny sposób wyjść i powiedzieć, chcę słuchać ludzi" - podkreślił.

Lider Polski 2050 start ogłosił dokładnie rok po tym, jak został wybrany marszałkiem Sejmu RP.

Hołownia ubiegał się o fotel prezydenta RP w poprzednich wyborach w 2020 r. W pierwszej turze zdobył blisko 14 proc. głosów. Uzyskał trzeci wynik po Andrzeju Dudzie i Rafale Trzaskowskim. Wyprzedził m.in. Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia.

