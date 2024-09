Hołownia może pozostać marszałkiem do końca kadencji? Zaskakujący scenariusz

Zapraszamy do oglądania

Umowa do zmiany?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już jakiś czas temu powiedział podczas konferencji prasowej, że dopuszcza możliwość, by zawarta między KO, Trzecią Drogą i Lewicą umowa koalicyjna była renegocjowana. - To nie jest Pismo Święte – mówił lider Polski 2050. Niewykluczone, że zmiany w dokumencie będą dotyczyły właśnie fragmentów opisujących jego rolę w obozie władzy. - Jeżeli nie będzie kandydował na urząd prezydenta niewykluczone, że pozycję marszałka zachowa przez cztery lata. W Lewicy mamy dynamiczną sytuację, szykują się tam do zmiany władz. Nie wiemy więc kim Włodzimierz Czarzasty będzie za pół roku – mówił w „Sednie Sprawy” Marek Sawicki (67 l.).

Lewica nie odda bez walki fotela marszałka

W szeregach Lewicy o takich planach nikt jednak nie chce słyszeć. - Rotacyjność marszałka Sejmu to zapis wynikający wprost z umowy koalicyjnej. Nic mi nie wiadomo o jakichkolwiek zmianach. Mam nadzieję, że Szymon Hołownia dotrzyma danego słowa i za rok zastąpi go Włodzimierz Czarzasty – mówi nam wiceminister zdrowia z Lewicy Wiesław Szczepański (64 l.). I faktycznie w myśl koalicyjnego dokumentu zmiana w fotelu marszałka powinna nastąpić w połowie listopada przyszłego roku, ale tego czy nastąpi dzisiaj już nikt nie może być pewny.

