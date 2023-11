Hołownia już pod ochroną. Nowy marszałek Sejmu korzysta z przywilejów, które przejął od Elżbiety Witek

Hołownia przemówił do Polaków. "Wprowadziłem już pierwsze zmiany i wybieram się do prezydenta Dudy"

Nowoczesne studia telewizyjne, to dla nowego marszałka zupełnie naturalne środowisko. Przez lata nie tylko występował przed kamerą, ale też kierował stacją Religia TV. Okazuje się jednak, że Szymon Hołownia szybko odnalazł się też w dostojnych wnętrzach polskiego parlamentu. Ze swadą i bez widocznej tremy prowadził swoje pierwsze sejmowe obrady, a już kolejnego dnia zaprosił do przepastnego gabinetu nobliwego prawnika Adama Strzembosza (93l.). Lider Polski 2050 zajął miejsce Elżbiety Witek (66 l.), która nie tylko straciło stanowisko marszałka, ale też przepadła w głosowaniu na wicemarszałka izby. Posłowie nowej koalicji oczekują, że PiS wystawi innego kandydata. - Ten hejt, który się na mnie wylał, zapowiadał to, że tak będzie, ale ja nie jestem słaba, nie poddaję się, będę walczyć do końca – mówiła w telewizji publicznej teraz już tylko szeregowa posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem jej następca Szymon Hołownia wybiera się dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego, żeby rozmawiać z Andrzejem Dudą (51 l.) o kształcie przyszłej współpracy.