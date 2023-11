Hołownia idzie ścieżką Zełenskiego. Od "Mam talent" do marszałka Sejmu. Zostanie prezydentem?

Jakie ambicje ma Szymon Hołownia?

Jeszcze cztery lata temu był lubianym panem z telewizji. Od poniedziałku to druga, po prezydencie, osoba w Polsce. Podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji, został wybrany na na marszałka. I zapewne na tym nie kończą się jego ambicje.

Szymon urodził się w Białymstoku 3 września 1976 roku; jego ojcem był Wojciech Hołownia, w latach 90. wiceprezydent Białegostoku. Po liceum przeniósł się do Warszawy, gdzie studiował psychologię, ale tę naukę przerwał na piątym roku. Karierę dziennikarską zaczął w wieku 21 lat, pisząc do „Wprost", „Tygodnika Powszechnego" „Gazety Wyborczej”, „Newsweeka i „Rzeczpospolitej”. Prowadził też audycje w radiu VOX FM. Jako 30-latek trafił do telewizji, wkrótce został dyrektorem w Religia.tv. Widzowie najbardziej znają go jednak z programu w TVN „Mam Talent”, który współprowadził z Marcinem Prokopem. Był również gospodarzem programu „Mamy cię”. Mocno zaangażował się w działalność charytatywną – np. zakładał oddział fundacji „Pomoc Maltańska” w Białymstoku.

Podczas kręcenia odcinka „Mam talent" poznał piękną Urszulą Brzezińską, pilota myśliwca MiG-29 w stopniu porucznika. Był rok 2014. Dziś małżonkowie mają dwie córki: Marię i Elżbietę z którymi mieszkają w 200-metrowym domy w Otwocku. Szymon Hołownia ma też mieszkanie w Warszawie i posiadłość z domem na Podlasiu.

Kariera w stylu Zełenskiego

Pomimo udanej kariery, w 2020 r. zadebiutował w polityce, startując w wyborach prezydenckich, w których nieoczekiwanie zajął 3. miejsce (13,87 proc. głosów). Wkrótce założył ugrupowanie Polska 2050, które podczas niedawnych wyborów, w koalicji z PSL (Trzecia Droga), dostało się do Sejmu.

Czy ta kariera była do przewidzenia? – Nie. To kariera w stylu prezydenta Ukrainy, Wołodymira Zełenskiego, który grał np. w serialu o losach prezydenta. Z kolei dla Hołowni ważny był program „Mam talent” – mówi dr Mirosław Oczkoś, ekspert od wizerunku politycznego, który uważa, że Szymon Hołownia jeszcze politykiem nie został. – On musi się polityki nauczyć i to się dzieje – tłumaczy Oczkoś. I dodaje, że nowy marszałek Sejmu posiada cechę polityków nowej generacji. – On ma staż w mediach i wie, jak mówić do kamery. Dzięki temu zapewnił sobie wejście do Sejmu – twierdzi ekspert. Czy staż w fotelu marszałka Sejmu zapewni Hołowni awans na urząd prezydenta? Wybory już w 2025 roku. ABR

