Hołownia: 15 października zaczęły się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość

- Dziękujemy wam wszystkim, bo to wy jesteście autorami tej nadziei, która wypełnia ten niedzielny wieczór. Nie mam takich kompetencji ani autorytetu, ale mogę zaryzykować, to, że chociaż nie mamy oficjalnych wyników, ale mogę stwierdzić, że 15 października skończyły się kłótnie i rozdawnictwo a zaczęły się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość - powiedział podczas wieczoru wyborczego Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

- Trzecia Droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce – oznajmił Hołownia. - Udało się nam zrobić coś, co do tej pory wydawało się być niemożliwe w Polskiej polityce - współpracę, duet, koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem – dodał polityk.

Hołownia podziękował także działaczom Trzeciej Drogi. - „To są setki tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty i gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka”.

- Naszym rodzinom chcieliśmy serdecznie podziękować, bo przeszły z nami wiele. Jest z nami Paulina Kosiniak-Kamysz i jest moja Ula. Kochamy was i dziękujemy wam z całego serca, że wytrzymałyście to wszystko. To wy jesteście tym, co przypomina nam, dlaczego robimy to, co robimy. Jesteście papierkiem lakmusowym naszej szczerości – podkreślił Szymon Hołownia.

Glos zabrał też lider Trzeciej Drogi, Władysław Kosiniak-Kamysz: - To jest dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga - powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Dla nas wszystkich jest to wielki dzień. Dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga - oświadczył prezes PSL.

15 października 2023 roku o godzinie 21 czyli zaraz po zamknięciu lokali wyborczych Polacy poznali wstępne wyników wyborów exit poll. PiS osiągnęło 36,8 proc., poparcia, KO 31,6 proc., Trzecia Droga 13 proc. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Lewica z wynikiem 8,6 proc. i Konfederacja (6,2 proc.).

