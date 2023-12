Harcerze z misją u Tuska. Donald Tusk apeluje: "Potrzebujemy wewnętrznego pokoju"!

Nagły wpis Donalda Tuska! "No to zapinamy pasy". Wspomniał o Jacku Kurskim

SYMBOL POKOJU

Tegorocznym tematem przewodnim całej akcji, w obliczu konfliktów, jakie mają miejsce na świecie, jest hasło „CZYŃMY POKÓJ”. Premier Donald Tusk podkreślał, jak ważne jest wzajemne zrozumienie i to nie tylko od święta. - Mam nadzieję, że w każdym polskim domu wszyscy będą w stanie pomyśleć o tym, że pokój, szczęście, radość, miłość będą nam towarzyszyć nie tylko w wigilię, nie tylko w święta, ale też przez kolejne dni i lata – mówił szef rządu.

Premier Donald Tusk dziękował harcerzom i wyraził nadzieję, że ten świąteczny symbol ognia dotrze do serc wszystkich na całym świecie, jak i samych rządzących. - Bardzo Wam dziękuje, bo być może dzięki temu ogniu i Waszej obecności, te pragnienie i słowa o potrzebie pokoju i wzajemnego zrozumienia dotrą do nas wszystkich, a szczególnie do naszych serc, tych którzy rządzą i do tych, co oczekują od władzy dobrych dzieł - apelował.

🕯️ Premier @donaldtusk podczas przekazania #BetlejemskieŚwiatłoPokoju w #KPRM: Bardzo Wam dziękuje, bo być może dzięki temu ogniu i Waszej obecności, te pragnienie i słowa o potrzebie pokoju i wzajemnego zrozumienia dotrą do nas wszystkich, a szczególnie do naszych serc. pic.twitter.com/8ETv3K1hb4— Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 19, 2023

🕯️ Niech to Światło Betlejemskie Pokoju dotrze do serc tych, którzy rządzą i do tych, co oczekują od władzy dobrych dzieł.- premier @donaldtusk. pic.twitter.com/XomnlFlgRn— Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 19, 2023

❗ "Mam nadzieję, że w każdym polskim domu wszyscy będą w stanie pomyśleć o tym, że pokój, szczęście radość i miłość będą nam towarzyszyć nie tylko w wigilię i święta, ale przez kolejne dni i lata" - premier @donaldtusk. pic.twitter.com/RBLPPpA54c— Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 19, 2023

Związek Harcerstwa Polskiego cyklicznie od 1991 roku odbiera Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich skautów i przekazuje je dalej w Polsce i za granicą. Uroczyście świeca trafia również do Prezydent RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Prymasa Polski.