Groził śmiercią Adamowi Niedzielskiemu. Policja go dopadła!

Mężczyzna, który nawoływał do zabójstwa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, został zatrzymany przez policjantów z KWP w Poznaniu. Pawłowi K. grozi do 5 lat odsiadki. Do zdarzenia doszło w grudniu zeszłego roku. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Warszawie.