Granicę wzmocnią łańcuchem. Jest zapowiedź szefa MSWiA

Mniej migrantów szturmuje granicę

Powodów spadku ilości prób przekroczenia naszej granicy (w zależności od dnia od 30 do 50 proc.) jest kilka. Pierwszy to nowa taktyka polskich służb – na granicy jest więcej m.in. oddziałów prewencji policji. Drugi powód to utworzenie strefy buforowej, co wyeliminowało obecność przemytników ludzi bezpośrednio przy granicy. I trzeci powód: – Nie można wykluczyć, że przypadające teraz Święto Narodowe Białorusi, sprawiło, że służby się skoncentrowały na innych obszarach. Nie mamy żadnej wątpliwości, że skala tego, co się dzieje na granicy, je regulowana przez białoruskie służby – powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak w Polsat News.

Dodatkowe zabezpieczenie zapory

Szef MSWiA przyznał też, że zapora na granicy nie jest całkiem szczelna, ale to się zmieni. – Straż Graniczna podpisuje w tych dniach umowę na to, żeby takim dodatkowym łańcuchem, dodatkowym poziomym zabezpieczeniem sprawić, żeby nie było to takie łatwe przejście – poinformował minister Siemoniak.

