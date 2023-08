Gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: poseł KO Marcin Kierwiński oraz prof. Antoni Dudek

Trwa kampania wyborcza, do wyborów coraz bliżej. Politycy ruszyli w Polskę, ale to nie na przyszłości skupiają się na wiecach wyborczych i merytorycznych punktach programów wyborczych, a na rozliczeniu co, kto zrobił lub nie zrobił kiedy rządził. Najbardziej gorące tematy z ostatnich dni to sens przeprowadzenia referendum, pytania, które chce zadać rząd, a także przygarnięcie przez Donalda Tuska na listy KO, lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka.

O ocenę działań i plany na wygraną kampanię zapyta prowadząca Kamila Biedrzycka.

W "Sednie Sprawy": Rafał Bochenek

Jacek Prusinowski prowadzący program "Sedno Sprawy" zapyta polityka o bieżącą kampanię wyborczą. Trwa wymiana ciosów pomiędzy politykami PiS i PO, walka staje się coraz bardziej brutalna. Polityk przede wszystkim będzie pytany o układankę na listach wyborczych, plany na kampanię wyborczą i ocenę bieżących wydarzeń politycznych.

Programy będzie można obejrzeć również na stronie głównej SE, kanale SE w serwisie YouTube oraz Facebooku.

Zapraszamy!