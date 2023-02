Gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: dr Mirosław Oczkoś i Leszek Miller. W "Sednie Sprawy": Julia Pitera

Co dziś robi była premier?

W "Expressie Biedrzyckiej" gośćmi będą dr Mirosław Oczkoś i Leszek Miller

Dr Mirosław Oczkoś to ekspert od spraw wizerunku i komunikacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji grupowej, tworzenia kultury organizacyjnej, budowania oraz zarządzania skutecznymi zespołami. Specjalista w zakresie autoprezentacji, mowy ciała, budowy, technik manipulacyjnych, elementów retorycznych oraz pracy głosem. Trener/konsultant min. polityków, menedżerów. Specjalista w budowaniu wizerunku firm i osób indywidualnych.

Leszek Miller to polski polityk i politolog. Prezes Rady Ministrów w latach 2001–2004. W latach 1997–1999 przewodniczący Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1999–2004 i 2011–2016 przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 2008–2010 przewodniczący Polskiej Lewicy. Poseł na Sejm I, II, III, IV i VII kadencji (w latach 1991–2005 oraz 2011–2015), od 2019 poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie Julia Pitera

Julia Pitera to polska polityk, działaczka samorządowa i filolog polska. W latach 1994–2005 radna Rady m.st. Warszawy, w latach 2005–2014 posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji, w latach 2007–2011 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik ds. opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych, od 2014 do 2019 posłanka do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

Sonda Oglądasz "Express Biedrzyckiej"? Zawsze Tak, staram się jak najczęściej Czasami Rzadko, tylko jeśli goście są dla mnie interesjący Nie