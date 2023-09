Gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: Bartosz Arłukowicz i prof. Andrzej Rychard . W "Sednie Sprawy": Robert Telus

Gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą:Bartosz Arłukowicz i prof. Andrzej Rychard

Trwa kampania wyborcza, do wyborów coraz bliżej. Politycy ruszyli w Polskę, ale to nie na przyszłości skupiają się na wiecach wyborczych i merytorycznych punktach programów wyborczych, a na rozliczeniu co, kto zrobił lub nie zrobił kiedy rządził. Najbardziej gorące tematy z ostatnich dni to festiwal obietnic podwyżek dla różnych grup społecznych. Zaproszeni goście ocenią programy wyborcze, plany na wygraną kampanię. Nie zabraknie również pytania o stosunki polsko-ukraińskie, po zdecydowanym działaniu rządu ws. ukraińskiego zboża.

W "Sednie Sprawy": Robert Telus

Jacek Prusinowski prowadzący program "Sedno Sprawy" przede wszystkim poruszy temat embarga na zboże. Wiadomo, że to kończy się 15 września (piątek). Prowadzący zapyta o dalsze kroki polityki rolnej.

