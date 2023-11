Goście "Sedna Sprawy" i "Expressu Biedrzyckiej": Józefaciuk, Pasławska i prof. Matczak

W czwartek gościem redaktora Jacka Prusinowskiego będzie świeżo upieczony poseł Koalicji Obywatelskiej, Marcin Józefaciuk. Zaś u redaktor Kamili Biedrzyckiej w "Expressie Biedrzyckiej" pojawią się dobrze znane postacie, czyli posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego - Trzeciej Drogi, Urszula Pasławska oraz profesor Marcin Matczak.

Nie zabraknie tematów do rozmowy, bo w polskiej polityce wiele się dzieje. Cały czas czekamy na nowy rząd, a do tego bardzo wiele mówi się o tym, co dzieje się w Parlamencie Europejskimi. Na kolejną porcję najlepszej porannej publicystki zapraszamy od 8:45 na stronę SE.pl, kanał Super Expressu na You Tube oraz na nasz profil na Facebooku.