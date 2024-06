Goście "Expressu Biedrzyckiej": dr Pietrzyk-Zieniewicz oraz Zajączkowska-Hernik. Gość "Sedna Sprawy": Bosak

O co chodzi?

W czwartek 27 czerwca widzów porannych programów publicystycznych czekają kolejne ciekawe rozmowy. Już o 8:45 startuje program Jacka Prusinowskiego, czyli "Sedno Sprawy". Gościem programu będzie poseł i wicemarszałek Sejmu z Konfederacji - Krzysztof Bosak. Natomiast o godz. 9:07 kolejny "Express Biedrzyckiej".

W rozmowie z Kamilą Biedrzycką najważniejsze tematy polityczne tygodnia podejmą w rozmowie: wybrana w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik oraz dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Z pewnością w obu programach emocji nie zabraknie i jak zwykle będzie ciekawie. Zapraszamy do oglądania porannych programów. Jak zawsze na SE.pl, naszym kanale na You Tube oraz na Facebooku.