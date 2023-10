Usłyszałeś to pytanie na wyborach? Powinieneś to zgłosić, mnóstwo przypadków złamania prawa

Google Doodle na wybory parlamentarne 2023 w Polsce

Google Doodle to specjalna grafika lub animacja, która jest wyświetlana na stronie głównej wyszukiwarki Google z okazji ważnych wydarzeń lub rocznic. I właśnie na 15 października, czyli z okazji trwających wyborów parlamentarnych 2023 w Polsce, Google przygotował wyjątkową grafikę dla Polaków. Jest ona prosta - to białe logo Google’a na szarym tle, umieszczone za rysunkową urną wyborczą z polska flagą i kartą wyborczą wpadającą do urny. Klikając na tę na grafikę użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z wynikami wyszukiwania dla frazy „Wybory parlamentarne 2023 w Polsce”. Ten Google Doodle z pewnością przypomina Polakom o ich obywatelskim obowiązku. To właśnie dziś mają okazję wybrać swoich przedstawicieli w parlamencie.

Wybory 2023 w Polsce. Jak głosować?

W niedzielę, 15 października 2023 roku odbywają się w Polsce wybory parlamentarne i referendum, w których Polacy mogą oddać swój głos od godziny 7:00 do 21:00. Należy udać się do wyznaczonego lokalu wyborczego i okazać dokument tożsamości obwodowej komisji wyborczej. Następnie wyborca otrzyma trzy karty do głosowania - jedną z kandydatami do Sejmu, drugą z kandydatami do Senatu, a trzecią z pytaniami referendalnymi.