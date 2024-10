i Autor: TVN24

Giertych stawia na Sikorskiego – poparcie rośnie!

Giertych triumfuje: „Radek wygania Rosjan”. Sikorski wraca do czołówki zaufania

Roman Giertych nie kryje swojego entuzjazmu wobec rosnącego poparcia dla Radosława Sikorskiego, co wyraził w tweecie na platformie X: „Rośnie poparcie dla ministra spraw zagranicznych bo #RadekWyganiaRosjan”. Ten komentarz Giertycha nawiązuje do najnowszych wyników sondażu IBRiS dla Onetu, który wskazuje na powrót Sikorskiego do czołówki polityków cieszących się zaufaniem publicznym. Zaufanie do Sikorskiego wynosi obecnie 39%, co jest wzrostem o 5,1 pkt proc. w porównaniu do lutego tego roku.