Gibała wraca do gry. Jest decyzja komisji wyborczej w Krakowie

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-09-04 22:19

Łukasz Gibała jednak powalczy o fotel prezydenta Krakowa! Miejska komisja wyborcza oficjalnie zarejestrowała jego kandydaturę. Jeszcze kilka dni temu jego start stał pod dużym znakiem zapytania, bo komisja zakwestionowała tysiące zebranych przez niego podpisów.

Łukasz Gibała w niebieskiej marynarce podaje rękę kobiecie. O jego starcie w wyborach przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Łukasz Gibała, Facebook/ Materiały prasowe

Tysiące podpisów do poprawki 

Kłopoty niezależnego kandydata na prezydenta Krakowa rozpoczęły się w poniedziałek. Komisja zakwestionowała 3200 z blisko 5500 podpisów poparcia dla Gibały. Powodem był brak słowa „Kraków” w polu dotyczącym adresu osób popierających kandydaturę.

Sztab Gibały nie zamierzał jednak składać broni. Do czwartku, do godz. 16, zebrał około 9 tys. kolejnych podpisów. To wystarczyło, by kandydat mógł zostać zarejestrowany. W uchwale komisji podano, że Gibała zadeklarował zebranie blisko 14,7 tys. podpisów.

Gibała: „To dzięki wam” 

Sam Gibała poinformował o decyzji komisji w mediach społecznościowych. Podziękował wszystkim, którzy pomogli mu zebrać dodatkowe podpisy.

Aby wystartować w wyborach, kandydat musiał przedstawić co najmniej 3 tys. prawidłowych podpisów poparcia. Podpisy muszą zawierać m.in. numer PESEL oraz wymagane dane adresowe.

Jest już kilku kandydatów 

Gibała nie jest jedynym kandydatem w walce o Kraków. Zarejestrowani zostali także Michał Drewnicki z PiS, Jan Hoffman, Aleksandra Owca z Razem oraz Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL.

Komisja odmówiła natomiast rejestracji Stanisława Kułachy i Marty Ratuszyńskiej, którzy nie zebrali wymaganej liczby podpisów. W ich przypadku zakwestionowano możliwość rejestracji odpowiednio przy 382 i 80 podpisach.

Wciąż trwa weryfikacja podpisów kolejnych komitetów. Chodzi m.in. o kandydatury Mariana Banasia, Bartosza Bocheńczaka, Darii Gosek-Popiołek, Michała Klimka i Sławomira Pietrzyka. Wszystkie podpisy mają zostać sprawdzone do poniedziałku, a decyzja w sprawie rejestracji ma zapaść o godz. 16.

Kraków wybierze prezydenta 27 września 

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO.

Do czasu wyboru nowego gospodarza miasta obowiązki prezydenta pełni Stanisław Kracik, były zastępca odwołanego prezydenta.

Teraz wiadomo już, że w wyborczej walce o Kraków ponownie zobaczymy Łukasza Gibałę.

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