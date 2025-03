Generałowie za powszechnym poborem. Wiemy, co myślą o tym politycy

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

Generał stawia na pobór

- Czas na powszechny pobór do wojska - mówi "Super Expressowi" generał Leon Komornicki. - Musimy się zbroić i wrócić do powszechnego poboru. Politycy powinni to jak najszybciej przygotować i błyskawicznie przeprowadzić przez Sejm - podkreśla były wojskowy. Sprawdziliśmy reakcje na ten pomysł przy Wiejskiej i jak się okazuje są dalekie od entuzjastycznych. - Nie rozważamy wprowadzenia poboru. Myślimy o kolejnych zachętach, które przyciągną ochotników, młodych ludzi na wojskowe szkolenia - wprost mówi Paweł Zalewski, wiceszef MON.

MON nie rozważa takiego pomysłu

Z kolei Krzysztof Bosak uważa, że powszechny pobór to rozwiązanie możliwe do wprowadzenia, ale wyłącznie na czas wojny. - Jest ono nie tylko dopuszczone przez Konstytucję, ale wręcz Konstytucja nakłada na obywateli obowiązek obrony Ojczyzny. W czasach pokoju potrzebujemy natomiast nie poboru, ale dobrego systemu powszechnego przeszkolenia wojskowego w okolicach 18-20 roku życia, a następnie propozycji szkoleń doskonalących, które można połączyć z pracą i normalnym życiem - mówi wicemarszałek Sejmu z Konfederacji. - Kilkanaście lat temu odrzuciliśmy obowiązkową służbę wojskową i przeszliśmy na zawodowstwo i myślę, że ważniejsza jest armia zawodowa, czyli gdy ktoś, kto do niej wstępuje jest z nią finansowo związany. Uważam natomiast, że powinniśmy stworzyć szkolenia kilkudniowe lub kilkutygodniowe dla zainteresowanych służbą wojskową osób, takie szkolenia można by powtarzać np. co roku - to z kolei opinia Wiesława Szczepańskiego, wiceszefa MSWiA z Lewicy. O rozbudowywaniu zawodowej armii mówi też Marek Sowa z KO. - Trudno mi sobie wyobrazić, aby ktoś z poboru powszechnego przyszedł i odnalazł się w nowoczesnych technologiach. Armia przeszła gruntowną modernizację, nie sądzę, aby potrzebna była piechota, raczej wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy są przygotowani do sprzętu, który kupujemy - mówi Sowa.

Express Biedrzyckiej - Marcin Kiewiński | 2025 03 06 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.