Sedno Sprawy 07.03.2025

Generał Tomasz Drewniak uważa, że NATO nie poradzi sobie bez USA: " Amerykanie w NATO dowodzą, Amerykanie w NATO tworzą wszystkie dowództwa"

Generał Tomasz Drewniak ma nadzieje, że Europa za kilka lat zdecydowanie zwiększy swoje możliwości obrony. Obawia się jednak, że gdyby USA wycofały swoje siły ze Starego Kontynentu to jeszcze długo nie będzie on gotowy na samodzielne odparcie ataku ewentualnego wroga. Amerykanie są dowódcami wszystkich komponentów i gdyby oni wyszli z Europy to musimy się po prostu tego nauczyć, musimy to zbudować i nauczyć się działać w tym duchu - mówi gość "Sedna Sprawy"