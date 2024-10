Generał straszy wojną! Niepokojące słowa szef Sztabu Generalnego

Od czasu napaści Rosji na Ukrainę wiele mówi się o możliwości rozszerzenia wojny także na kraje NATO. Co innego jednak, kiedy spekulują o tym eksperci, a co innego, kiedy mówi to najważniejszy wojskowy w Polsce. Gen. Kukuła nie gryzł się w język, kiedy mówił o możliwości wojny w Polsce. Swoje niepokojące słowa wygłosił w czasie wykładu inaugurujący nowy rok akademicki w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. - Nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was, przegrać tej wojny - powiedział gen. Kukuła.

Szefa Sztabu Generalnego krytykują inni wojskowi. - Osoby współodpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju powinny wypowiadać się adekwatnie do miejsca i okoliczności, liczę na refleksję – podkreślił na portalu X emerytowany gen. Mirosław Różański (62 l.). Wtóruje mu były zastępcą szefa Sztabu Generalnego gen. Leon Komornicki (77 l.). - Pan generał brnie w narracje straszenia Polek i Polaków wojną! (...) Mówi, że nie zamierzamy przegrać wojny, zamiast kształtować przekonanie, że Rosja nie waży się nas zaatakować – grzmiał.

