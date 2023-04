Szczególne środki bezpieczeństwa podczas wizyty Zełenskiego w Polsce. Generał Polko ujawnia

Prezydent Wołodymyr Zełenski to dzisiaj jedna z najlepiej chronionych osób na świecie. Stąd wizyta ukraińskiego przywódcy w Warszawie, to wielkie wyzwanie dla polskich służb. Zdaniem generała Romana Polska, większe niż wizyta Joe Bidena - Za bezpieczeństwo prezydenta USA odpowiada amerykański Secret Service, za bezpieczeństwo Zełenskiego odpowiada strona polska, nie mam żadnych wątpliwości - twierdzi wojskowy. A o tym, że służby dmuchają na zimne świadczy fakt, że ważny gość nawet około stu metrowy dystans z hotelu Bristol do Pałacu Prezydenckiego pokonał w opancerzonej limuzynie, a nie pieszo - To właśnie minimalizacja zagrożeń. Nieustanna obserwacja, wszystko jest sprawdzane, także podziemna infrastruktura, taka jak kanały. Klimat dla Ukrainy jest w Polsce przyjazny, ale to tym bardziej może mobilizować dywersantów, żeby zepsuć dobre relacje - twierdzi ekspert. Jego zdaniem Rosja jest zdolna do wszystkiego - To wydarzenie bardzo wysokiego ryzyka, Rosja byłaby zadowolona, gdyby udało się przeprowadzić demonstrację antyukraińską, a nawet atak terrorystyczny. Jestem pewny, że w ochronę wizyty zaangażowane są nie tylko przewidziane do tego standardowo służby, ale także jednostka GROM dodaje generał Polko.

