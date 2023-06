Bunt zbrojny w Rosji! W piątek, 23 czerwca, w późnych godzinach wieczornych w kraju Władimira Putina zaczęły dziać się rzeczy niebywałe. Z ustaleń medialnych wynika, że Prigożyn oskarżył szefa rosyjskiego MON Siergieja Szojgu o atak rakietowy na bazy jego kompanii najemniczej. W sobotę, 24 czerwca, najemnicy ruszyli na Moskwę. Grupa Wagnera Jewgienija Prigożyna podniosła bunt! Czy to oznacza wojnę domową? Władimir Putin w pilnym orędziu wygłoszonym w sobotę oświadczył, że atak jest "zdradą i ciosem w plecy dla Rosji i Rosjan". Tymczasem generał Roman Polko w specjalnym wywiadzie dla "Super Expressu" podkreśla, że to, co teraz się dzieje, to "bardzo dobra wiadomość dla Ukrainy. "Teraz jest doskonały moment na rozpoczęcie ataku, bo w Rosji zapanował chaos", mówi generał Polko.

Generał Polko ocenia bunt przeciwko Putinowi. "W Rosji zapanował chaos, to doskonały moment na atak"

Generał Roman Polko w rozmowie z "SE" podkreśla, że widoczne jak na dłoni jest chwianie się władzy na Kremlu.

- Wiadomo w jaki sposób Moskwa rozprawia się ze swoimi przeciwnikami. Teraz na Jewgienija Prigożyna wydano na Kremlu wyrok śmierci. On wie, że stawką jest jego życie, dlatego będzie tym bardziej zdeterminowany, żeby osiągnąć swoje cele. (...) Putin sam wyhodował sobie wroga. Stworzył armię złożoną z kryminalistów skazanych za najcięższe przestępstwa. Dobrze wiemy, co robili na Ukrainie, jakie zbrodnie popełniali. Teraz zwrócili się przeciwko niemu - mów gen. Polko o Grupie Wagnera.

Czy wewnętrzny konflikt w Rosji będzie eskalował? Zdaniem generała Romana Polko, do szerszego rozlewu krwi i wojny domowej raczej nie dojdzie, ale sprawę warto śledzić. Na bieżąco piszemy o niej na www.se.pl.

