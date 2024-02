Gen. Szymczyk odpowie za odpalenie granatnika w biurze?! Porażające ustalenia! MSWiA reaguje

W marcu odbędzie się tajne posiedzenie Sejmu! Sprawy najwyższej wagi. Zero mediów! Co się dzieje?!

W grudniu 2023 roku generał Jarosław Szymczyk pożegnał się ze stanowiskiem. Jednak nie będzie mógł cieszyć się spokojem, bo wiszą nad nim czarne chmury. Teraz, jak podaje Onet, zakończyła się kontrola w sprawie wybuchu granatnika i są znane wyniki audytu, który został zlecony po zmianie władzy, gdy na czele MSWiA stanął Marcin Kierwiński. Z ustaleń portalu wynika, że kontrolerzy znaleźli w tej sprawie ponad 15 nieprawidłowości, związanych z łamaniem procedur.

- Nieprawidłowości dotyczą m.in. samego postępowania z tym "prezentem", zaniedbania przy tym wszelkich procedur, zachowania komendanta i innych osób już po wybuchu granatnika, a także sposobu badania, a właściwie niebadania tej sprawy. Spowodowało to sprowadzenie zagrożenia dla wielu osób. Potwierdziło się to, o czym spekulowano od dawna, że próbowano wszystko zamieść pod dywan, a po eksplozji nie zadbano nawet o kwestie bezpieczeństwa. Weszli tam tylko "swoi" i szybko zaczęli "zasypywać" całą sprawę - komentuje informator Onetu z MSWiA. Co więcej, ma zostać złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez gen. Jarosława Szymczyka, i to już w ciągu najbliższych dni. I jak dodał informator, zawiadomienie do prokuratury będzie dotyczyło Jarosława Szymczyka.

Wiadomo też, że w piątek, 23 lutego odbędzie się konferencja prasowa ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego i wiceministra Czesława Mroczka poświęcona właśnie wynikom kontroli przeprowadzonej w KGP w związku z wybuchem granatnika.

Kim jest Jarosław Szymczyk?

Jarosław Szymczyk pochodzi z Katowic, urodził się w 1970 roku. Jest absolwentem Szkoły Policyjnej w Szczytnie, jak również Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę w policji rozpoczął w 1990 roku w Gliwicach. Był komendantem miejskim policji w Gliwicach. Zaś w 2007 roku został podkarpackim komendantem wojewódzkim policji w Rzeszowie. Kilka lat później, w 2012 roku, został powołany na świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. Od 2014 roku został mianowany nadinspektorem, a w 2015 roku został komendantem wojewódzkim na Śląsku. Na swoim koncie ma wiele odznaczeń, w tym Brązowy Krzyż Zasługi przyznany mu w 2004 roku. Po dymisji Zbigniewa Maja objął funkcję komendanta głównego policji, ze stanowiskiem pożegnał się w grudniu 2023. 7 grudnia 2023 został odwołany ze stanowiska komendanta głównego policji. Co ciekawe, był najdłużej urzędującym komendantem głównym w historii policji.

W poniższej galerii zobaczysz, jak wyglądała komenda policji po wystrzale granatnika:

Mariusz Sokołowski, były rzecznik KGP: Czasami jest mi wstyd za policjantów