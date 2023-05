Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Gen. Skrzypczak: Na Kremlu zacierają ręce

jot 12:56

Gościem Kamili Biedrzyckiej we wtorkowym (16 maja) "Expressie Biedrzyckiej" był generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. Już na początku został zapytany o ostatnie doniesienia na temat relacji wojskowych i polityków. - Reguła jest jedna: politycy zawsze obwiniają wojskowych - ocenił. Co jeszcze powiedział generał? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.