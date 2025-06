Gen. Polko: Ciężko się słucha propagandy Trumpa

O sytuacji międzynarodowej, sprawach NATO i obronności mówił w "Expressie Biedrzyckiej" generał Roman Polko. Mocno też ocenił on prezydenta USA Donalda Trumpa, który brał udział w szczycie NATO w Hadze: - Dziś Trump nie ma wątpliwości ws. NATO, pytanie co będzie pojutrze. (...) 5 proc. PKB na obronność to ogromny sukces Europy pod naciskiem Trumpa.