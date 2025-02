i Autor: Super Express Kamila Biedrzycka

Gen. Mieczysław Bieniek, Leszek Miller - Express Biedrzyckiej [19.02]

Generał Mieczysław Bieniek oraz były premier Leszek Miller będą gośćmi Kamili Biedrzyckiej we środę, 19 lutego. Rozmowy w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie przyśpieszają i to zapewne ta sprawa będzie tematem numer jeden "Expressu Biedrzyckiej". Serdecznie zapraszamy do oglądania na naszej stronie głównej, naszym profilu na Facebooku oraz naszym kanale na YouTube.