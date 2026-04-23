Gen. Andrzej Kowalski przejmuje stery po Cenckiewiczu. Co o nim wiemy?

Generał Andrzej Kowalski, posiadający bogate doświadczenie w polskich służbach specjalnych od 1994 roku (kontrwywiad UOP/ABW, współtworzenie i kierowanie SKW w 2007 r., kierowanie SWW w latach 2015-2020), obejmie stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), zastępując Sławomira Cenckiewicza.

Kowalski jest postacią wszechstronną: oprócz kariery w służbach, jest absolwentem pedagogiki UW, pracował jako wychowawca i nauczyciel z trudną młodzieżą, a także jest płodnym publicystą i autorem książek o tematyce wywiadowczej (np. "Rosyjski Sztylet", "Kontra", "Zabity za prawdę").

Gen. Kowalski jest znany szerszej opinii publicznej z pracy w komisji ds. badania wpływów rosyjskich oraz z pełnienia funkcji wiceszefa BBN (od sierpnia 2025 r. - prawdopodobny błąd w dacie), a także ze współpracy z Antonim Macierewiczem w podkomisji smoleńskiej.

Gen. Andrzej Kowalski jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach współzałożył Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konstancinie-Jeziornie. Przez wiele lat pracował jako wychowawca i nauczyciel z trudną młodzieżą z środowisk zagrożonych przestępczością. Nawet jako doświadczony oficer, w latach 2011–2015 znajdował czas na pracę pedagoga w jednym z warszawskich gimnazjów.

Gen. Andrzej Kowalski to postać o bogatym doświadczeniu w polskich służbach specjalnych, której kariera sięga lat 90. Jest znany szerszej opinii publicznej z pracy w komisji ds. badania wpływów rosyjskich oraz z pełnienia funkcji wiceszefa BBN.

Kariera gen. Kowalskiego

Droga generała Kowalskiego w strukturach bezpieczeństwa państwa rozpoczęła się w 1994 roku w kontrwywiadzie Urzędu Ochrony Państwa, a następnie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przełomowym momentem był rok 2006, kiedy to odegrał kluczową rolę w tworzeniu Służby Kontrwywiadu Wojskowego po likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. 5 listopada 2007 roku objął obowiązki szefa SKW, zastępując Antoniego Macierewicza, z którym współpracował także w ramach podkomisji smoleńskiej. W latach 2015–2020 stał na czele Służby Wywiadu Wojskowego.

Gen. Kowalski jest również płodnym publicystą i autorem książek. W swoich publikacjach, takich jak "Rosyjski Sztylet" czy "Kontra", analizuje metody pracy wywiadów. Jego ostatnia książka, "Zabity za prawdę" (2024), dotyczy operacji wywiadu przeciwko ks. Franciszkowi Blachnickiemu.

Andrzej Kowalski pełnił funkcję wiceszefa BBN od sierpnia 2025 roku (prawdopodobnie jest to błąd w oryginalnym tekście i powinno być 2023 lub 2024). Teraz obejmie stanowisko szefa BBN, zastępując Sławomira Cenckiewicza.

