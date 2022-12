Geje boją się iść do wojska. Przerażające relacje. Posłanka Lewicy zabrała głos. "W wojsku jest wszystkim ciężko"

Czy gejom w armii jest ciężko?

W polskiej armii służy wielu wspaniałych żołnierzy. Jednak na co dzień prawie nikt nie zastanawia się, ilu żołnierzy stanowi homoseksualna część wojska. Chwila refleksji przychodzi, gdy temat pojawi się w przestrzeni publicznej. Jeden z użytkowników Twittera napisał post, w którym pyta posłankę Lewicy Anne Marię Żukowską o to, czy zdaje sobie sprawę, jak ciężko jest i będzie młodym homoseksualistom, gdy będą dołączać do wojska. Zdaniem młodego geja Polska nie chroni obywateli, więc on także nie zamierza chronić Polski.

Młody gej wyznaje. "Wyobrażasz sobie jakie piekło przejdą w nim chłopacy tacy jak ja?"

"Jestem młodym gejem, który żyje w okrutnej, homofobicznej Polsce. Wiesz Anna Maria Żukowska jak ciężko jest gejom w wojsku? Wyobrażasz sobie jakie piekło przejdą w nim chłopacy tacy jak ja? Mój kraj w żadnej sposób mnie nie chroni. Ja jego też nie zamierzam" - napisał wyznając prawdę o swojej orientacji seksualnej.

Na odpowiedź posłanki Anny Marii Żukowskiej nie trzeba było długo czekać. Polityczka podeszła do tematu z empatią. Zaznaczając, że w wojsku jest "wszystkim ciężko"

"W wojsku jest wszystkim ciężko. A odpowiedzialne, nowoczesne, państwo powinno działać przeciwko dyskryminacji we wszystkich swoich strukturach. A to załatwi tylko Lewica" - napisała.

Co na ten temat sądzi szef resort obrony narodowej Mariusz Błaszczak i wicepremier Jarosław Kaczyński i czy ich zdaniem osoby homoseksualne rzeczywiście mają w wojsku ciężko? Na razie nie ma oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Jestem młodym gejem, który żyje w okrutnej, homofobicznej Polsce. Wiesz @AM_Zukowska jak ciężko jest gejom w wojsku? Wyobrażasz sobie jakie piekło przejdą w nim chłopacy tacy jak ja? Mój kraj w żadnej sposób mnie nie chroni. Ja jego też nie zamierzam. https://t.co/CEJ1oz2wDe— Adrian Chammas (@ChammasAdrian) December 7, 2022

W wojsku jest wszystkim ciężko.A odpowiedzialne, nowoczesne, państwo powinno działać przeciwko dyskryminacji we wszystkich swoich strukturach. A to załatwi tylko @__Lewica.— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica 🇵🇱🏳️‍🌈🇺🇦 (@AM_Zukowska) December 7, 2022

Sonda Czy osoby homoseksualne powinny bać się wojska? Tak Nie Nie wiem