Gdzie ukrywa się Marcin Romanowski? Na pewno nie w biurze poselskim. "Nie było go już z pół roku"

Ani śladku po pośle PiS

Były wiceminister sprawiedliwości ma być tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, ponieważ ciąży na nim 11 zarzutów za nieprawidłowości w wydatkach z Funduszu Sprawiedliwości. Policja szuka polityka od wtorku, gdy otrzymała dokumenty z sądu dotyczące zatrzymania.

Gdzie jest Marcin Romanowski? Jego pełnomocnik zabrał głos

Funkcjonariusze przeszukali wszystkie miejsca, w których poseł PiS mógłby przebywać. Nie było go w mieszkaniu, ani u rodziny, ani w szpitalach, a poseł PiS miał przejść operację. „Super Express” szukał polityka w Biłgoraju na Lubelszczyźnie, gdzie Romanowski ma jedno z dwóch biur poselskich (drugie jest w Hrubieszowie). Warto podkreślić, że Marcin Romanowski startował do Sejmu z okręgu nr. 7 Chełm, więc z Lubelszczyzną ma niewiele wspólnego. - A kto to w ogóle jest? Stąd nie pochodzi na pewno - ocenia młody chłopak z lombardu, który mieści się po sąsiedzku do biura, w którym poseł powinien spotykać się z wyborcami.

W Biłgoraju nie było go od dawna

"Biuro Poselskie dr Marcin Romanowski" zajmuje niewielkie pomieszczenie na parterze kamienicy przy ul. Kościuszki. I funkcjonuje normalnie. - Wykonuję polecenia kancelarii Sejmu - mówi młoda pracownica biura. Adresuje koperty z życzeniami świątecznymi. Od Sejmu, nie od posła. - Nie było go tu co najmniej pół roku - rzuca na odchodne.

Biłgoraj nie był raczej na liście miejsc, w których poseł PiS często bywał. - Nie widziałem go nigdy - rozkłada ręce młoda kobieta, który pracuje w restauracji obok. - Myślę, że nikt za nim nie tęskni - twierdzi w rozmowie z nami.

List gończy za Romanowskim

Z pewnością ze spotkania z Romanowskim zadowoleni będą funkcjonariusze policji. – Komenda Stołeczna Policji wystąpiła do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o wydanie listu gończego wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego - poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. List gońcy został wczoraj wystawiony. – Istnieje uzasadnione podejrzenie, że poseł ukrywa się, stąd konieczność wydania listu gończego - oświadczył Jacek Dobrzyński. - Podejrzany Marcin Romanowski od 6 grudnia wyłączył telefony co pozwala przypuszczać, że się ukrywa - powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

List gończy

Imię i nazwisko: Marcin Romanowski

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Wiek: 48 lat

Wzrost: 175 cm

Sylwetka: przeciętna

Włosy: szatyn

Znaki szczególne: ślady pooperacyjne na nosie, okulary

Zawód: prawnik

Miejsce pracy: Sejm

