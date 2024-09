Gajewska: 800 plus zostaje w takiej formie, w jakiej jest. Wybory nic nie zmienią

Pierwszym gościem czwartkowego "Expressu Biedrzyckiej" była sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Aleksandra Gajewska. "Mariusz Błaszczak mówi, że kłamiecie w sprawie budżetu i że po wyborach prezydenckich zabierzecie Polkom i Polakom wszystkie programy" - zaczęła rozmowę Kamila Biedrzycka. "Pan Błaszczak tak nasiąkł swoimi nawykami, że przenosi je na inne osoby. To oni kłamali przez ostatnich osiem lat, to oni wyprowadzali masę środków poza budżet. My teraz robimy porządek, budżet ma być transparentny. Inwestujemy w obronność, ale skupiamy się też na człowieku" - powiedziała Gajewska. Dodała, że program 800 plus będzie dalej realizowany w takiej formie, jak dotychczas i wybory prezydenckie niczego tu nie zmienią. W rozmowie z Kamilą Biedrzycką mówiła także między innymi o możliwym starcie w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. "Będę pracować na jego sukces". Cała rozmowa do wysłuchania i zobaczenia w naszym materiale wideo.