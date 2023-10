Gajadhur ostro do Trzaskowskiego! „Sugeruję udanie się na korepetycje”

Alvin Gajadhur jest bardzo niezadowolony z obecnej sytuacji komunikacyjnej w Warszawie. Zamknięty został wyjazd z ulicy Gagarina w ulicę Sułkowicką, przez co autobusy są kierowane na objazdy. To z kolei sprawia, że cały Mokotów jest niemal sparaliżowany przez korki. Według kandydata PiS do Senatu remonty w stolicy są prowadzone w nieprzemyślany sposób.

- Mam sugestię dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego: może powinien wziąć korepetycje, np. od urzędników Ministerstwa Infrastruktury, jak planować inwestycje drogowe. Może warto by było, żeby prezydent częściej bywał w dzielnicach, które są totalnie zakorkowane, gdzie jest paraliż komunikacyjny, chociażby rozkopany wzdłuż i wszerz Mokotów w związku z budową tramwaju do Wilanowa - mówił Alvin Gajadhur w Polskim Radiu.

Główny inspektor transportu drogowego uważa, że inwestycje powinny być prowadzone w taki sposób, by nie utrudniać mieszkańcom stolicy przemieszczania się po mieście,

- Czy tej inwestycji nie można było inaczej zaplanować, tak by nie utrudniać życia mieszkańcom? W tej chwili przedostanie się nawet z jednej części Mokotowa do drugiej to stanie w korkach, tak jak dojazd do Wilanowa – stwierdził.

Na koniec Alvin Gajadkur zaproponował Rafałowi Trzaskowskiemu pójście na korepetycje, bowiem obecnie nie najlepiej radzi sobie z inwestycjami drogowymi.

- Zachęcam prezydenta Trzaskowskiego do wzięcia korków, korepetycji, jak planować inwestycje drogowe, by nie stanęła cała Warszawa. Znam problemy Warszawy, ale takiej sytuacji nie pamiętam, to, co teraz się dzieje, nie napawa optymizmem – skwitował.

Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS! Pytanie 1 z 14 Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość? Kornel Morawiecki Lech i Jarosław Kaczyńscy Antoni Macierewicz Zbigniew Ziobro Dalej