"Fur deutschland" – Ziemkiewicz i Świetlik w najnowszym odcinku "Riserczu" dyskutują o historycznej wymianie więźniów i polsko-niemieckiej polityce!

Tematem przewodnim odcinka była wymiana więźniów między Rosją a Zachodem, w którym udział brała Polska.

Wśród wydanych Rosjanom ludzi znalazł się Pablo Gonzalez, czyli Paweł Rubcow. To dziennikarz, który usłyszał zarzuty współpracy z wywiadem rosyjskim. Jak się okazało, był oficerem Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej.

Rafał Ziemkiewicz zauważył, że media mówią o tym, że Polska "wymieniła" Rosjanina, jednak Pablo Gonzalem dotychczas był przedstawiany jako Hiszpan, a jego uwięzienie miało być, zdaniem Ziemkiewicza, jednym z powodów dla których Polska nie otrzymała za czasów rządów PiS- u KPO.

Przyszli i powiedzieli, "to oddajcie tego Hiszpana, bo Putin go chce wymienić na jakiegoś naszego", a nasze orły nawet nie pomyślały, że jak ma być jakaś wymiana, to tam są Polacy, którzy siedzą w więzieniach u Łukaszenki. To może my byśmy tego Gonzalesa, który tak naprawdę się nazywa Rubcow – wymienili na jakiegoś Polaka? - pytał w programie Ziemkiewicz.

Wiktor Świetlik zauważył również, że to Rosjanie sugerowali, kogo należy wypuścić w ramach "wymiany", a przybyli do Polski więźniowie polityczni mieli - zdaniem dziennikarza – nakłaniać do tego, by jak najszybciej "dogadać się z Putinem"

-Wymiana jeńców pełną gębą – mówił dziennikarz.

-Żadnych polskich interesów nie uwzględniono w tej sprawie – dodał Ziemkiewicz.

Kolejnym tematem poruszonym przez dziennikarzy były stosunki "polsko-niemieckie". W tym segmencie komentowano zdjęcie marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Manuelą Schwezig, wiceszefowej niemieckiej SPD, która według "Radia Wnet" nazywana jest "matką chrzestną budowy Nord Stream II. Panie pojawiły się na uroczystościach upamiętniających pomordowanych Romów.

-Ona (przyp. Manuela Schwezig) , jak już Putin wlazł na te Ukrainę i zrobił się obciach przed światem, że tu już jawnie nie można z Rosją wpsółpracować, nie można kupować ruskiego gazu, tylko się kupuje kazaski - to założyła fundację ekologiczną, która walczyła o to, żeby ten Nord Stream jednak zachować – komentował Ziemkiewicz.

Pośród innych zagadnień pojawił się także m.in. niemiecki polityk, który za wojnę w Ukrainie obarczył Stany Zjednoczone, zaszokował również świat słowami, że "Pokój jest ważniejszy niż Polska"!

