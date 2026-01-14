Fogiel ostro o azylu dla Ziobry: To dowód, że państwo prawa w Polsce nie działa

Tomasz Walczak
2026-01-14 20:37

Skoro polski obywatel otrzymuje azyl polityczny w innym kraju UE, to znaczy, że demokracja w Polsce znalazła się w głębokim kryzysie – mówi w rozmowie z „Super Expressem” poseł PiS Radosław Fogiel. Polityk przekonuje, że sprawa Zbigniewa Ziobry to nie incydent, lecz efekt systemowych represji rządu Donalda Tuska.

Zbigniew Ziobro

i

Autor: Hojny Artur / Super Express
  • Radosław Fogiel podkreśla, że azyl polityczny dla polskich polityków to sytuacja bez precedensu w UE i poważny sygnał ostrzegawczy dla demokracji w Polsce.
  • Według posła PiS Węgry nie mogły przyznać azylu bez wiarygodnych dowodów na represje polityczne i brak gwarancji uczciwego procesu.
  • Polityk oskarża rząd Donalda Tuska o upolitycznienie prokuratury i stosowanie podwójnych standardów wobec opozycji.
  • Jego zdaniem problem wykracza poza PiS i dotyczy każdego obywatela, który może dziś stracić prawo do rzetelnego procesu.

Azyl polityczny dla Ziobry. „To wotum nieufności wobec Polski”

„Super Express”: - Robicie zrzutkę dla Zbigniewa Ziobry, by mógł spokojnie przetrwać z rodziną na uchodźstwie?

Radosław Fogiel: - Kluczową kwestią nie są sprawy bytowe, lecz sam fakt, że polscy obywatele otrzymują azyl polityczny w innym kraju UE. To sytuacja bez precedensu, która rzuca cień na obecny stan polskiej demokracji.

- Mówimy o zapatrzonych w Putina Węgrzech Orbana, których rząd nie kryje niechęci do rządu Tuska. Azyl jest powszechnie odczytywany jako element politycznej gry Budapesztu, a nie troski o polską demokrację

- Moim zdaniem, niechęć wobec rządu Tuska to zdrowy objaw, ale niezależnie od oceny polityki Węgier, azyl jest udzielany na podstawie prawa międzynarodowego i konwencji genewskiej. Aby go uzyskać, zarówno Marcin Romanowski, jak i Zbigniew Ziobro musieli w sposób niebudzący wątpliwości uprawdopodobnić, że procesy w Polsce mają charakter represji politycznych i nie dają gwarancji apolitycznego potraktowania przez wymiar sprawiedliwości. Wszystkie procedury muszą być zachowane, by inne kraje sygnatariusze tych układów je respektowały..

- Politycy PiS Mateusz Morawiecki czy Dariusz Matecki, deklarują, że nie zamierzają nigdzie wyjeżdżać, choć sami mają zarzuty problemy z prawem. Skoro oni zostają, to może ta opresja „reżimu Tuska” to publicystyczna przesada?

- Wniosek o azyl to zawsze indywidualna decyzja każdego człowieka i nie zamierzam jej oceniać. Jednak sam fakt, że ktoś o taki azyl się ubiega i go otrzymuje, stanowi potężne wotum nieufności wobec sytuacji politycznej i praworządności w Polsce. Zbigniew Ziobro nie miał trudności z przekonaniem odpowiednich instytucji, skoro minister sprawiedliwości publicznie grozi mu „przywiezieniem w bagażniku”, a premier wielokrotnie zapowiadał, że politycy PiS „będą siedzieć”. Do tego dochodzą działania wobec sędziów, którzy nie orzekają po myśli władzy – jak w przypadku odsunięcia sędziego od sprawy Marcina Romanowskiego, by zastąpić go członkiem upolitycznionej „Iustitii”. To dowodzi, że represje mają charakter systemowy.

Ziobro ofiarą białoruskich standardów?

- Ale skoro inni pańscy koledzy z partii nie uciekają, to chyba wierzą w niezależność polskich sądów.

- Oni mają problem z upolitycznioną prokuraturą, która odrzuciła wszelkie pozory niezależności. Wystarczy spojrzeć na sprawę prokurator Ewy Wrzosek – mimo dowodów na złamanie prawa, prokuratura wyższej instancji ukręciła sprawie łeb, twierdząc, że to niska szkodliwość społeczna. Podobnie w sprawach Romana Giertycha, Sławomira Nowaka czy prof. Grodzkiego, gdzie prokuratura umarza wątki lub nie daje szansy na proces, który mógłby wyjaśnić wątpliwości. To realizacja „zasady Neumanna”: póki jesteś w PO, będziemy cię bronić jak niepodległości. Jeśli jesteś z PiS – będziemy cię atakować

- Sugeruje pan zatem kolegom Morawieckiemu czy Dworczykowi: Chłopaki, pakujcie się na Węgry?

- Nikomu nic nie sugeruję i apeluję, by nie sprowadzać tego do dyskusji personalnej. Problem jest głębszy: jeśli polski obywatel może uzyskać azyl polityczny, to znaczy, że państwo prawa w Polsce przestało funkcjonować. Dzisiejsze doniesienia mówią o delegowaniu prokuratorów do śledzenia konwencji programowej opozycji. Jeśli to nie przypomina standardów białoruskich, to nie wiem, co nimi jest.

- Czy ten wyjazd wiceprezesa Ziobry nie jest problemem wizerunkowym dla PiS?

- To nie jest kwestia partyjna ani sondażowa. Nieważne, czy mowa o Zbigniewie Ziobrze, czy o Janie Kowalskim. Dramatem jest recenzja sytuacji w Polsce pod rządami Donalda Tuska: polski obywatel nie ma w naszym kraju prawa do uczciwego procesu. To jest główny problem i nikt poważny nie powinien jej rozmywać debatami o politycznych skutkach. Jesteśmy już daleko poza klasycznym pojmowaniem polityki.

Rozmawiał Tomasz Walczak

PIS
ZBIGNIEW ZIOBRO