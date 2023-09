Fatalne wyniki sondażu dla opozycji! Szykuje się spektakularna porażka?

Zapraszamy do oglądania!

Były minister edukacji i wicepremier w rządzie PiS-LPR-Samoobrona Roman Giertych postanowił, ze w tegorocznych wyborach parlamentarnych wróci do aktywnego uprawiania polityki. Początkowo rozmyślał nad startem jako kandydat do Senatu, a ostatecznie został umieszczony na listach KO. Mecenas ma startować w stolicy województwa świętokrzyskiego. Tam też startuje lider PiS Jarosław Kaczyński.

W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym dla Radia ZET zapytano Polaków, jak oceniają decyzję o wystawieniu Romana Giertycha jako kandydata KO. Dobrze oceniło ten wybór 14, 2 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 48 proc. badanych. Dla 27,9 proc. ankietowanych to sprawa neutralna, a 9,9 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wyraźnie widać, że większość Polaków nie jest zachwycona powrotem byłego ministra edukacji do polityki. To złe informacje dla opozycji, bowiem Roman Giertych może odnieść spektakularną porażkę w starciu w Kielcach. Warto jednak pamiętać, że do dnia wyborów wiele może się jeszcze zmienić wśród sympatii wyborców.

