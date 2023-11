Fatalne wieści dla Morawieckiego! Tego na pewno nie przewidział

Premier Mateusz Morawiecki zachęcał niedawno wszystkich chętnych posłów do współpracy przy tworzeniu rządu, a tym samym sejmowej większości dla PiS. Do oficjalnego ogłoszenia wyników starań szefa rządu zostało jeszcze trochę czasu, jednak to zdecydowanie nie jest łatwe zadanie i raczej nie zapowiada się, by zakończyło się sukcesem. Takiego zdania zdają się być Polacy, którzy wzięli udział w sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.

W badaniu zapytano, czy Mateusz Morawiecki utworzy rząd i uzyska wotum zaufania. Wyniki to fatalna informacja dla premiera - 73 proc. respondentów uważa, że to się nie uda. Przeciwną opinię wyraziło 16,7 proc. badanych, z 10,3 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Wśród elektoratu PiS 33 proc. uznało, że obecny premier nie zdoła utworzyć rządu i uzyskać wotum zaufania. Więcej osób, bo 50 proc. wyborców, wierzy, że ta misja się powiedzie, a 17 proc. wśród nich nie wyraziło swojej opinii.

To musi być wyjątkowo przykry sygnał dla premiera. Polacy w większości nie wierzą, że PiS-owi uda się utrzymać władzę, nawet mimo tego, że wielokrotnie podkreślają swoją wygraną w tegorocznych wyborach i wiele zmian, jakie wprowadzili przez 8 lat rządzenia. Zapewne Mateusz Morawiecki spodziewał się, że Polacy bardziej wierzą w jego możliwości.

